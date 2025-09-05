Сборные Италии и Эстонии сыграют в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Италия — Эстония можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

05 сентября 2025, 21:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

Ответная игра состоится 11 октября в Эстонии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.