Италия — Эстония: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Италия и Эстония сыграют в отборочном турнире ЧМ-2026 5 сентября
Сборные Италии и Эстонии сыграют в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) и начнется в 21.45 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи Италия — Эстония можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Ответная игра состоится 11 октября в Эстонии.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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