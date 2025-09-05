Украина — Франция: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Украина и Франция сыграют в отборочном турнире ЧМ-2026 5 сентября
Сборные Украины и Франции встретятся в матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Игра состоится на стадионе «Вроцлав» во Вроцлаве (Польша). Начало — в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи Украина — Франция можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Ответная игра состоится 13 ноября во Франции.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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