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Экс-игрок сборной Ганы не может простить Суареса за игру рукой на ЧМ-2010

08:45
Чемпионат мира-2010. Уругвай - Гана - 1:1, пенальти 4:2. Луис Суарес отбивает руками мяч на последней минуте дополнительного времени. Фото BBC
Чемпионат мира-2010. Уругвай - Гана - 1:1, пенальти 4:2. Луис Суарес отбивает руками мяч на последней минуте дополнительного времени. Фото BBC
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Бывший защитник сборной Ганы Ханс Сарпей сказал, что никогда не простит уругвайца Луиса Суареса за игру рукой в матче 1/4 финала чемпионата мира-2010. Суарес на последней минуте дополнительного времени при счете 1:1 выбил летевший в ворота мяч рукой. Арбитр показал ему красную карточку, а капитан ганцев Асамоа Гьян не реализовал пенальти. В серии послематчевых 11-метровых Уругвай победил 4:2 и не позволил Гане стать первым в истории полуфиналистом ЧМ от Африки.

— Я не могу простить Суареса, потому что это не было случайностью, — цитирует BBC Сарпея. — Он знал, что сделал. Мы плакали и видели, как мошенники радуются. Могу ли я простить его? Никогда в жизни.

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