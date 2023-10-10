Булыкин: «У саудовцев с деньгами проблем нет, поэтому нас ждет опять один из лучших чемпионатов мира»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о проведении чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии.

«Все стремятся сделать супер чемпионат мира или чемпионат Европы, потому что Россия подняла высоко планку. Катар сделал хорошо, теперь время Саудовской Аравии, которая, я думаю, тоже потратит много денег. Они уже тратят много денег на футбол и потратят еще больше, чем те же европейские страны или какие-нибудь другие. У саудовцев с деньгами проблем нет. Поэтому нас ждет опять по антуражу, по организации один из лучших турниров», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) направила в ФИФА письмо о намерении подать заявку на проведение ЧМ-2034.

В начале октября ФИФА объявила, что ЧМ-2030 пройдет в шести странах на трех континентах. Основными организаторами турнира числятся Испания, Португалия и Марокко, но первые матчи турнира пройдут в Южной Америке — их примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.