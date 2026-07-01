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Португалия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Португалия и Хорватия сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на пятницу, 3 июля. Встреча пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Начало матча — в 2.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
Хорватия

Мнения о матче Португалия — Хорватия

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед решающим матчем группового этапа говорил об атмосфере внутри команды.

«После первого матча наша команда показала, что она самокритична и готова к росту. Пора все проанализировать и подготовиться к встрече с Хорватией. Конечно, мы хотим победить, выигрывать каждую игру со счетом 3:0 и контролировать ход матчей. Но реальность такова, что у нас прошли три игры, где было две ничьих и одна победа. Команда полностью готова к следующему матчу».

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после победы над Панамой отмечал, что его команда прибавила по ходу встречи.

«Нам необходимо повысить уровень игры и концентрации. Мы показали то, на что способна Хорватия. Мы еще продемонстрировали свой максимум, но завтра у нас появится возможность сделать это. Надеюсь, сделаем все необходимое и преодолеем первый раунд».

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Хорватия

Букмекеры считают Португалию фаворитом встречи. Победа команды Роберто Мартинеса оценивается коэффициентом 1.78. Ничья идет за 3.55, победа Хорватии — за 4.90.

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