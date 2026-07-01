Кейн сравнялся и обошел Пеле по голам в финальных турнирах чемпионата мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметился дублем в матче против ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026.

На 75-й минуте Кейн сравнял счет встречи (1:1), а спустя 11 минут вывел англичан вперед. Первый гол стал для 32-летнего форварда 12-м в финальных турнирах чемпионатов мира, второй 13-м.

Таким образом, он сначала сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле, а затем обошел его и догнал француза Жюста Фонтена.

Теперь Кейна опережают только Лионель Месси (Аргентина, 19 голов), Килиан Мбаппе (Франция, 18), Мирослав Клозе (Германия, 16), Роналдо (Бразилия, 15) и Герд Мюллер (Германия, 14).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.