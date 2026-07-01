Англия — ДР Конго: Кейн сравнял счет на 75-й минуте

Сборная Англии сравняла счет в матче с ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1.

На 75-й минуте отличился Харри Кейн. 32-летний англичанин забил свой четвертый гол на турнире и сравнялся в гонке бомбардиров с Усманом Дембеле (Франция) и Винисиусом Жуниором (Бразилия). Теперь Кейна опережают только Лионель Месси (Аргентина, 6 голов), Килиан Мбаппе (Франция, 6) и Эрлинг Холанн (Норвегия, 5).

Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.