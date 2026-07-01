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Сегодня, 20:37

Президент Бразилии поблагодарил Анчелотти за то, что он не заменил Каземиро в матче с Японией

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Бразилии Лула Да Силва похвалил работу главного тренера сборной Карло Анчелотти на ЧМ-2026.

Глава страны отметил решение Анчелотти, который не стал заменять Каземиро по ходу матча против Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира. По словам Да Силвы, он сам хотел, чтобы полузащитника убрали с поля по ходу встречи, а затем понял, что «легко раздавать советы».

«Я смотрел матч Бразилии с Японией. Когда Япония повела, все, кто был со мной, говорили, что нужно убрать Каземиро. Я тоже был такого мнения. Но потом я понял, что очень легко раздавать советы. Теперь я хочу поблагодарить Анчелотти за то, что он не убрал его, потому что Каземиро вернулся [во втором тайме] и сравнял счет», — приводит слова Да Силвы Planeta do Futebol.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия сыграет против Норвегии.

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Карло Анчелотти
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Сборная Бразилии по футболу

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