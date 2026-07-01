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Испания — Австрия: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Испания и Австрия сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото Getty Images

Сборные Испании и Австрии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 2 июля. Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
Австрия

Мнения о матче Испания — Австрия

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Уругваем отметил надежность своей команды.

«Я чувствую огромную радость. Эта команда была выдающейся. Наша сборная была потрясающей. Наши усилия привели нас к тому, что мы оказались на вершине группы. Это долгий путь. Эта команда пропускает мало и умеет забивать. Она непобедима. Она прогрессирует с каждой минутой. Мы можем развивать наш футбол разными способами».

Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна призывает товарищей по команде серьезнее относится к предстоящему матчу.

«Мы понимаем, что даже малейшая ошибка может привести к вылету с турнира. Поэтому нужно исправить те небольшие недочеты, которые были в предыдущих матчах, сохранить все хорошее, что мы уже показали, и продолжать прогрессировать».

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Австрия

Букмекеры считают Испанию явным фаворитом встречи. Победа команды Луиса де ла Фуэнте оценивается коэффициентом 1.33. Ничья идет за 5.20, победа Австрии — за 9.40.

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