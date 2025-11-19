12 европейских сборных точно поедут на ЧМ-2026. Кто претендует на остальные 4 места?

Даже Швеция, провалившая отбор, еще может пройти через стыки.

Очередной розыгрыш чемпионата мира начнется меньше чем через семь месяцев. Европа получила 16 путевок на турнир: 12 команд вышли напрямую, а четырем придется пробиваться через стыковые матчи. Есть 16 сборных, чья судьба еще не решена.

Какие сборные вышли на ЧМ

1. Англия

Место в отборе — 1-е (группа K)

Когда квалифицировались — 14 октября

Команда Томаса Тухеля не заметила своих соперников в квалификации и досрочно отобралась в США, Канаду и Мексику. Только вдумайтесь в цифры: 24 очка из 24 возможных, 22 забитых мяча и ноль пропущенных после восьми туров. Прошлись катком.

2. Франция

Место в отборе — 1-е (группа D)

Когда квалифицировались — 14 октября

«Трехцветные» не испытали серьезных трудностей в своей группе, одержав 5 побед и один раз сыграв вничью. Решающие три очка французы набрали в домашнем матче с Украиной (4:0), а затем разобрались с Азербайджаном (3:1). Теперь Дидье Дешам ждет лета 2026 года, а потом, возможно, уступит свое место Зинедину Зидану.

3. Хорватия

Место в отборе — 1-е (группа L)

Когда квалифицировались — 14 ноября

Семь побед и одна гостевая ничья — в группе с Чехией, Гибралтаром, Фарерскими островами и Черногорией хорваты ожидаемо были сильнее всех. Квалифицироваться на ЧМ-2026 получилось за тур до конца, имея шестиочковое преимущество. У Луки Модрича, Ивана Перишича и других возрастных хорватских легенд будет еще один шанс на «последний танец».

4. Португалия

Место в отборе — 1-е (группа F)

Когда квалифицировались — 16 ноября

Чемпионы Европы-2016 лишились легендарного Криштиану Роналду перед последним матчем отбора, но, кажется, их это только сильнее раззадорило: забили аж девять голов Армении! Португальцы, несмотря на поражение от Ирландии (0:2) в предпоследнем туре, напрямую пробились на ЧМ-2026.

5. Норвегия

Место в отборе — 1-е (группа I)

Когда квалифицировались — 17 ноября

Эрлинг Холанн и компания де-факто вышли на ЧМ еще по итогам 5-го тура, однако официально это случилось лишь после победы над сборной Италии (4:1). «Скуадре Адзурре» нужно было выигрывать с преимуществом в девять мячей, чтобы опередить конкурентов. В итоге норвежцы выдали невероятный перфоманс: 24 очка из 24 возможных, 37 голов — скандинавы едут на мировое первенство впервые с 1998-го!

6. Германия

Место в отборе — 1-е (группа A)

Когда квалифицировались — 18 ноября

Немцы взяли золото на ЧМ-2014, а затем провалились на турнирах в России и Катаре. Теперь команда Юлиана Нагельсманна готова вернуться в борьбу за самые высокие места. Хотя квалификация получилась для Германии нервной: до последнего тура она претендовала на первое место со Словакией. Однако в решающей игре «Бундесмандшафт» не почувствовала соперника (6:0) и заняла лидерскую позицию.

7. Нидерланды

Место в отборе — 1-е (группа G)

Когда квалифицировались — 18 ноября

«Оранжевые» выходили в финал ЧМ-2010 и завоевывали бронзу на ЧМ-2014. А дальше столкнулись с большими проблемами: не попали на турнир в России и вылетели в четвертьфинале ЧМ-2022. Теперь же на турнир в США, Мексику и Канаду нидерландцы едут в статусе одного из претендентов на победу. В квалификации они набрали 20 очков в восьми турах и заняли первое место.

8. Швейцария

Место в отборе — 1-е (группа B)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Судьба швейцарцев решилась в последнем туре — косовары отставали от них на три очка и сохраняли лишь математические шансы на выход на ЧМ напрямую — нужна была победа с разницей в пять голов. Но Гранит Джака и компания не дали своим болельщикам повода для беспокойства — сыграли 1:1. Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин точно едет на чемпионат мира!

9. Шотландия

Место в отборе — 1-е (группа C)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Перед решающим очным матчем датчане и шотландцы синхронно потеряли очки, но первым удалось зацепить одно очко с Белоруссией (2:2), а вторые уехали ни с чем из Греции (2:3). В игре в Глазго, хозяевам нужна была только победа, а скандинавов устраивала и ничья. Развязка получилась драматичной — Дания сделала 2:2 на 82-й минуте в меньшинстве, но пропустила на 93-й, а затем на 98-й. 4:2 — Шотландия вышла на ЧМ-2026 напрямую с первого места в своей группе. Голы Скотта Мактоминая и Кенни Маклин — украшения вечера.

10. Испания

Место в отборе — 1-е (группа E)

Когда квалифицировались — 19 ноября

В заключительной встрече Испания принимала Турцию, где хозяев устраивало даже поражение с разницей в шесть мячей. Про реальную конкуренцию за первое место в этой группе говорить не приходилось, шансы турков изначально считались минимальными. В итоге сыграли вничью — 2:2. У действующих чемпионов Европы пять побед в шести матчах и 21 забитый мяч — Ямаль, Педри и остальные звезды вновь будут претендентами на золото на крупном турнире.

11. Австрия

Место в отборе — 1-е (группа H)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Одна из главных интриг последнего тура была в Вене, где австрийцы принимали боснийцев в матче за прямую путевку на ЧМ-2026. Гостям нужна была только победа, и после первого тайма они выигрывали со счетом 1:0. Однако Австрия благодаря Михаэлю Грегоричу спасла ничью и заработала прямую путевку на ЧМ-2026.

12. Бельгия

Место в отборе — 1-е (группа J)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Бельгийцы ничьей в Казахстане (1:1) устроили себе, на первый взгляд, нервную концовку отборочного этапа, но по факту они просто отсрочили праздник на несколько дней. Дело в том, что в последнем матче группы им нужно было не проиграть Лихтенштейну, который ни разу не забивал. Конечно, Бельгия одержала уверенную победу — 7:0 — и обеспечила себе прямую путевку в США, Мексику и Канаду.

Кто еще может получить путевку

Так как на чемпионате мира сыграют не 32, а 48 сборных, то представительство, в том числе от Европы, расширилось — с 13 до 16 команд. От этого возросло и количество сборных, которые могут попасть в финальный турнир через Лигу наций.

С классической квалификацией все понятно. Она уже завершилась и лидеры своих групп, перечисленные выше, вышли напрямую. Команды со вторых мест отправились в стыки: Словакия, Косово, Дания, Украина, Турция, Ирландия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Уэльс, Албания, Чехия.

Но в стыках, помимо 12 сборных со вторых мест, сыграют еще четыре лучшие из Лиги наций, которые через классический отбор напрямую на ЧМ или в стыки не попали. Такие вакансии получили Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония. Все они и разыграют между собой четыре оставшиеся путевки.

Эти 16 команд будут сведены в четыре «пульки» и сыграют два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал). Победители четырех «пулек» квалифицируются в финальную стадию ЧМ-2026.

Корзина 1:



Италия

Украина

Дания

Турция



Корзина 2:

Польша

Уэльс

Чехия

Словакия



Корзина 3:

Ирландия

Албания

Босния и Герцеговина

Косово



Корзина 4:

Швеция

Румыния

Северная Ирландия

Северная Македония

Жеребьевка состоится уже 20 ноября. Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го.

Выступление Швеции — одно из главных разочарований

Одна из главных неожиданностей квалификации ЧМ-2026 — слабое выступление Швеции. Стоимость этой команды — почти 500 миллионов евро. В заявке шквал звезд: Энтони Эланга, Виктор Дьекереш, Александер Исак... Это лишь несколько фамилий, знакомых многим поклонникам английского футбола.

И с ними в составе команда умудрилась занять последнее место, набрав лишь два очка в группе со Швейцарией, Косовом и Словенией. А разность забитых и пропущенных — 4:12. Вот так можно выиграть свою группу в Лиге наций, провалиться в отборе — и все равно получить шанс попасть на ЧМ.

Всего определились 39 из 48 участников мирового первенства. В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия и Шотландия.