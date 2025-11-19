Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 01:40

12 европейских сборных точно поедут на ЧМ-2026. Кто претендует на остальные 4 места?

Определились 12 из 16 европейских сборных-участниц ЧМ-2026
Роман Кольцов
Корреспондент
Фото Reuters
Даже Швеция, провалившая отбор, еще может пройти через стыки.

Очередной розыгрыш чемпионата мира начнется меньше чем через семь месяцев. Европа получила 16 путевок на турнир: 12 команд вышли напрямую, а четырем придется пробиваться через стыковые матчи. Есть 16 сборных, чья судьба еще не решена.

Какие сборные вышли на ЧМ

1. Англия

Место в отборе — 1-е (группа K)

Когда квалифицировались — 14 октября

Команда Томаса Тухеля не заметила своих соперников в квалификации и досрочно отобралась в США, Канаду и Мексику. Только вдумайтесь в цифры: 24 очка из 24 возможных, 22 забитых мяча и ноль пропущенных после восьми туров. Прошлись катком.

2. Франция

Место в отборе — 1-е (группа D)

Когда квалифицировались — 14 октября

«Трехцветные» не испытали серьезных трудностей в своей группе, одержав 5 побед и один раз сыграв вничью. Решающие три очка французы набрали в домашнем матче с Украиной (4:0), а затем разобрались с Азербайджаном (3:1). Теперь Дидье Дешам ждет лета 2026 года, а потом, возможно, уступит свое место Зинедину Зидану.

3. Хорватия

Место в отборе — 1-е (группа L)

Когда квалифицировались — 14 ноября

Семь побед и одна гостевая ничья — в группе с Чехией, Гибралтаром, Фарерскими островами и Черногорией хорваты ожидаемо были сильнее всех. Квалифицироваться на ЧМ-2026 получилось за тур до конца, имея шестиочковое преимущество. У Луки Модрича, Ивана Перишича и других возрастных хорватских легенд будет еще один шанс на «последний танец».

4. Португалия

Место в отборе — 1-е (группа F)

Когда квалифицировались — 16 ноября

Чемпионы Европы-2016 лишились легендарного Криштиану Роналду перед последним матчем отбора, но, кажется, их это только сильнее раззадорило: забили аж девять голов Армении! Португальцы, несмотря на поражение от Ирландии (0:2) в предпоследнем туре, напрямую пробились на ЧМ-2026.

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

5. Норвегия

Место в отборе — 1-е (группа I)

Когда квалифицировались — 17 ноября

Эрлинг Холанн и компания де-факто вышли на ЧМ еще по итогам 5-го тура, однако официально это случилось лишь после победы над сборной Италии (4:1). «Скуадре Адзурре» нужно было выигрывать с преимуществом в девять мячей, чтобы опередить конкурентов. В итоге норвежцы выдали невероятный перфоманс: 24 очка из 24 возможных, 37 голов — скандинавы едут на мировое первенство впервые с 1998-го!

6. Германия

Место в отборе — 1-е (группа A)

Когда квалифицировались — 18 ноября

Немцы взяли золото на ЧМ-2014, а затем провалились на турнирах в России и Катаре. Теперь команда Юлиана Нагельсманна готова вернуться в борьбу за самые высокие места. Хотя квалификация получилась для Германии нервной: до последнего тура она претендовала на первое место со Словакией. Однако в решающей игре «Бундесмандшафт» не почувствовала соперника (6:0) и заняла лидерскую позицию.

Футболисты сборной Германии.Немецкая машина раздавила Словакию. Германия и Нидерланды едут на чемпионат мира

7. Нидерланды

Место в отборе — 1-е (группа G)

Когда квалифицировались — 18 ноября

«Оранжевые» выходили в финал ЧМ-2010 и завоевывали бронзу на ЧМ-2014. А дальше столкнулись с большими проблемами: не попали на турнир в России и вылетели в четвертьфинале ЧМ-2022. Теперь же на турнир в США, Мексику и Канаду нидерландцы едут в статусе одного из претендентов на победу. В квалификации они набрали 20 очков в восьми турах и заняли первое место.

8. Швейцария

Место в отборе — 1-е (группа B)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Судьба швейцарцев решилась в последнем туре — косовары отставали от них на три очка и сохраняли лишь математические шансы на выход на ЧМ напрямую — нужна была победа с разницей в пять голов. Но Гранит Джака и компания не дали своим болельщикам повода для беспокойства — сыграли 1:1. Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин точно едет на чемпионат мира!

9. Шотландия

Место в отборе — 1-е (группа C)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Перед решающим очным матчем датчане и шотландцы синхронно потеряли очки, но первым удалось зацепить одно очко с Белоруссией (2:2), а вторые уехали ни с чем из Греции (2:3). В игре в Глазго, хозяевам нужна была только победа, а скандинавов устраивала и ничья. Развязка получилась драматичной — Дания сделала 2:2 на 82-й минуте в меньшинстве, но пропустила на 93-й, а затем на 98-й. 4:2 — Шотландия вышла на ЧМ-2026 напрямую с первого места в своей группе. Голы Скотта Мактоминая и Кенни Маклин — украшения вечера.

10. Испания

Место в отборе — 1-е (группа E)

Когда квалифицировались — 19 ноября

В заключительной встрече Испания принимала Турцию, где хозяев устраивало даже поражение с разницей в шесть мячей. Про реальную конкуренцию за первое место в этой группе говорить не приходилось, шансы турков изначально считались минимальными. В итоге сыграли вничью — 2:2. У действующих чемпионов Европы пять побед в шести матчах и 21 забитый мяч — Ямаль, Педри и остальные звезды вновь будут претендентами на золото на крупном турнире.

11. Австрия

Место в отборе — 1-е (группа H)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Одна из главных интриг последнего тура была в Вене, где австрийцы принимали боснийцев в матче за прямую путевку на ЧМ-2026. Гостям нужна была только победа, и после первого тайма они выигрывали со счетом 1:0. Однако Австрия благодаря Михаэлю Грегоричу спасла ничью и заработала прямую путевку на ЧМ-2026.

12. Бельгия

Место в отборе — 1-е (группа J)

Когда квалифицировались — 19 ноября

Бельгийцы ничьей в Казахстане (1:1) устроили себе, на первый взгляд, нервную концовку отборочного этапа, но по факту они просто отсрочили праздник на несколько дней. Дело в том, что в последнем матче группы им нужно было не проиграть Лихтенштейну, который ни разу не забивал. Конечно, Бельгия одержала уверенную победу — 7:0 — и обеспечила себе прямую путевку в США, Мексику и Канаду.

Кто еще может получить путевку

Так как на чемпионате мира сыграют не 32, а 48 сборных, то представительство, в том числе от Европы, расширилось — с 13 до 16 команд. От этого возросло и количество сборных, которые могут попасть в финальный турнир через Лигу наций.

С классической квалификацией все понятно. Она уже завершилась и лидеры своих групп, перечисленные выше, вышли напрямую. Команды со вторых мест отправились в стыки: Словакия, Косово, Дания, Украина, Турция, Ирландия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Уэльс, Албания, Чехия.

Трой Пэрротт.Он затащил Ирландию в стыки! Трой Пэрротт — супергерой отбора на ЧМ-2026

Но в стыках, помимо 12 сборных со вторых мест, сыграют еще четыре лучшие из Лиги наций, которые через классический отбор напрямую на ЧМ или в стыки не попали. Такие вакансии получили Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония. Все они и разыграют между собой четыре оставшиеся путевки.

Эти 16 команд будут сведены в четыре «пульки» и сыграют два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал). Победители четырех «пулек» квалифицируются в финальную стадию ЧМ-2026.

Корзина 1:

Италия
Украина
Дания
Турция

Корзина 2:

Польша
Уэльс
Чехия
Словакия

Корзина 3:

Ирландия
Албания
Босния и Герцеговина
Косово

Корзина 4:

Швеция
Румыния
Северная Ирландия
Северная Македония

Жеребьевка состоится уже 20 ноября. Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го.

Выступление Швеции — одно из главных разочарований

Одна из главных неожиданностей квалификации ЧМ-2026 — слабое выступление Швеции. Стоимость этой команды — почти 500 миллионов евро. В заявке шквал звезд: Энтони Эланга, Виктор Дьекереш, Александер Исак... Это лишь несколько фамилий, знакомых многим поклонникам английского футбола.

И с ними в составе команда умудрилась занять последнее место, набрав лишь два очка в группе со Швейцарией, Косовом и Словенией. А разность забитых и пропущенных — 4:12. Вот так можно выиграть свою группу в Лиге наций, провалиться в отборе — и все равно получить шанс попасть на ЧМ.

Всего определились 39 из 48 участников мирового первенства. В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия и Шотландия.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Читайте также
Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат мира в США против глобального потепления. Из-за жары, возможно, придется менять регламент

Шотландия вырвала путевку на чемпионат мира у Дании. Вместе с ней в Америку едут Испания, Бельгия, Австрия и Швейцария

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости