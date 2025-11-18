Шкриньяр — о поражении от Германии: «Мы играли робко и сдались»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал поражение от Германии (0:6) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это был очень плохой матч и тяжелый день. Мы играли робко и сдались. Обидно, потому что немцы сразу это почувствовали, воспользовались этим и полностью переиграли нас. Мы должны признать их качество. Они были намного лучше нас. Сегодня было не так много позитивных моментов, но я горжусь [командой]», — цитирует 30-летнего футболиста сайт УЕФА.

Сборная Словакии заняла второе место в таблице группы А — у команды 12 очков в шести матчах. Она сыграет в стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии ЧМ-2026.