Канале после победы Парагвая над Германией: «Я думаю, мы заслужили еще один матч»

Защитник сборной Парагвая Хосе Канале прокомментировал победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Я думаю, мы заслужили еще один матч, и, честно говоря, учитывая все, что было сказано, все, через что мы прошли. Что я хочу подчеркнуть в нашей команде, так это то, насколько мы едины. Сегодня был матч, в котором нам действительно нужно было показать свое истинное лицо», — цитирует 29-летнего игрока AP.

В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.