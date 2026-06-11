Ван Дейк — о жаре на ЧМ-2026: «Условия будут одинаковыми для всех, придется адаптироваться»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк прокомментировал климатические условия, в которых будет проходить чемпионат мира-2026.

Ранее игроки разных сборных отмечали сильную жару в городах проведения игр.

«Я уже играл в таких условиях. Температура в Азии была похожей. Условия будут одинаковыми для всех, поэтому нам придется адаптироваться. Надеюсь, все поля будут хорошими, потому что это было проблемой во время клубного чемпионата мира. В остальном мы готовы», — приводит слова футболиста Voetbal International.

На групповом этапе турнира нидерландцы сыграют со сборными Японии (14 июня), Швеции (20 июня) и Туниса (26 июня).