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Во время матча Катар — Швейцария произошел технический сбой при проверке офсайда

Павел Лопатко

Во время матча первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Катар — Швейцария произошел кратковременный технический сбой, из-за которого не удалось своевременно сгенерировать анимацию положения «вне игры» перед назначением пенальти в ворота Катара на 14-й минуте, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Проблема была быстро устранена.

Сбой не повлиял на работу ВАР. Линии, использованные ВАР для проверки расположения соответствующих игроков, не показали, что атакующий игрок находился в положении «вне игры» ни в одном из двух эпизодов, непосредственно предшествовавших назначению пенальти.

Пенальти на 17-й минуте реализовал Бриль Эмболо. Игра завершилась со счетом 1:1.

Эпизод с&nbsp;голом защитника сборной Катара Буалема Хухи на&nbsp;90+4-й минуте матча против Швейцарии на&nbsp;ЧМ-2026.Якин поплатился за ненужную осторожность: Катар лишил Швейцарию победы, хотя весь матч проигрывал

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