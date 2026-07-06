Клопп — о звонке Трампа Инфантино: «Это наша игра, а не их, они не должны иметь к этому никакого отношения»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино по вопросу дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Если это действительно так, это безумие. Скажем так: это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не понимают в футболе, не должны иметь к этому никакого отношения. Это была красная карточка. Здесь не может быть двух мнений. Нам жаль Балогуна, потому что он сделал это ненамеренно. Но так говорят правила», — сказал Клопп в эфире Magenta TV.

Балогун получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила дисквалификацию 25-летнего форврада и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволит игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии.

Ранее The Guardian сообщал, что Трамп трижды звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации Балогуна.