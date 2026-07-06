Познер назвал отмену красной карточки Балогуна полным безобразием: «Инфантино много раз преклонялся перед Трампом»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира со сборной Бельгии.

24-летний футболист получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Это полное безобразие. Причем американские футболисты тут ни при чем. Они не протестовали и ничего не требовали. Отношения между Инфантино и Трампом довольно известные. Инфантино много раз преклонялся перед Трампом и показывал свою верность. Мне это очень не понравилось. Если США победит, все будут припоминать историю с Балогуном. Если же американцы проиграют, то многие будут рады. Чиновники сыграли свою роль. И это очень жаль. До этого момента на чемпионате мира все было чисто. Сборные показывали хороший уровень футбола. Это момент с плохим запахом. Мне очень жаль, что все так произошло», — сказал Познер «СЭ».

Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала, который пройдет ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

По информации The Athletic, Королевская бельгийская футбольная ассоциация официально написала письмо в ФИФА с просьбой обжаловать решение, и это право было предоставлено. Также недовольство ситуацией выразил УЕФА.