Португалия и Испания сыграют в матче 1/8 финала ЧМ по футболу 6 июля

Сборные Португалии и Испании встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 6 июля. Игра пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Прямую трансляцию матча Португалия — Испания покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Португалия — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В 1/16 финала чемпионата мира Португалия победила Хорватию — 2:1. Испания на предыдущей стадии уверенно обыграла Австрию — 3:0.

Победитель матча Португалия — Испания в 1/4 финала сыграет с победителем пары США — Бельгия.

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