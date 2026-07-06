Португалия — Испания: прямая трансляция матча ЧМ по футболу начнется в 22.00 мск
Сборные Португалии и Испании встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 6 июля. Игра пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча Португалия — Испания покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 21.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Португалия — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В 1/16 финала чемпионата мира Португалия победила Хорватию — 2:1. Испания на предыдущей стадии уверенно обыграла Австрию — 3:0.
Победитель матча Португалия — Испания в 1/4 финала сыграет с победителем пары США — Бельгия.
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