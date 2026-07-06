Познер назвал фаворита в матче ЧМ-2026 Португалия — Испания

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Португалия — Испания в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Португалия — Испания — это почти всегда дико напряженная игра, заканчивающаяся ничьей. Я смотрел встречи этих сборных на чемпионате мира. Испания играет интереснее и более творчески. Очень трудно что-то предсказывать в таких матчах, но некое преимущество у Испании есть», — сказал Познер «СЭ».

Игра Португалия — Испания пройдет 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.