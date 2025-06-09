Сборные Уругвая и Венесуэлы встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Уругвая и Венесуэлы встретятся в матче 16-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 11 июня. Игра состоится на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео и начнется в 2.00 по московскому времени.

Основные события игры Уругвай — Венесуэла можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

11 июня 2025, 02:00. ()

В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Уругвай (21 очко) занимает пятое место в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Венесуэла (18 очков) располагается на седьмой строчке. Предыдущая встреча сборных завершилась со счетом 0:0.