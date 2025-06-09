Аргентина и Колумбия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Аргентины и Колумбии встретятся в матче 16-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на четверг, 11 июня. Игра состоится на арене «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе и начнется в 03.00 по московскому времени.

Основные события игры Аргентина — Колумбия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

11 июня 2025, 03:00. ()

В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Аргентина возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора ЧМ-2026, действующие чемпионы мира набрали 34 очка. Колумбия располагается на шестой строчке с 21 очком. Предыдущая встреча команд завершилась победой колумбийцев со счетом 2:1.