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Сегодня, 00:14

Тшуамени: «Ситуация непростая, но мы хотим, чтобы Дешам гордился сборной Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Франции Орельен Тшуамени поддержал главного тренера команды Дидье Дешама, который покинул расположение французской делегации на ЧМ-2026 и вернулся на родину в связи со смертью матери. Тренер пропустит матч ЧМ-2026 против Норвегии.

«Прежде всего, от имени всей французской команды мы хотим еще раз выразить соболезнования тренеру и его семье. Мы понимаем, что ситуация непростая, но мы хотим, чтобы он нами гордился. Тренер поставил перед нами задачу. Наша цель — сделать так, чтобы он нами максимально гордился», — приводит Canal+ слова Тшуамени.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Французы сыграют с Норвегией в пятницу, 26 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Дидье Дешам.Главный тренер сборной Франции Дешам пропустит матч ЧМ-2026 с Норвегией из-за смерти матери

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Дидье Дешам
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