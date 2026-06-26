Тшуамени: «Ситуация непростая, но мы хотим, чтобы Дешам гордился сборной Франции»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тшуамени поддержал главного тренера команды Дидье Дешама, который покинул расположение французской делегации на ЧМ-2026 и вернулся на родину в связи со смертью матери. Тренер пропустит матч ЧМ-2026 против Норвегии.

«Прежде всего, от имени всей французской команды мы хотим еще раз выразить соболезнования тренеру и его семье. Мы понимаем, что ситуация непростая, но мы хотим, чтобы он нами гордился. Тренер поставил перед нами задачу. Наша цель — сделать так, чтобы он нами максимально гордился», — приводит Canal+ слова Тшуамени.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Французы сыграют с Норвегией в пятницу, 26 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.