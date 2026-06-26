Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

Сегодня, 00:17

Эквадор — Германия: судья снова ошиблась, но в этот раз ее промах исправил ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Тори Пенсо отменила пенальти в ворота Эквадора после вмешательства ВАР.
Фото Reuters

На 48-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Эквадор — Германия судья Тори Пенсо исправила свою ошибку, отменив пенальти в ворота эквадорцев и назначив штрафной удар в их пользу.

Двумя минутами ранее она не заметила, что Лерой Сане в центре поля сфолил в борьбе с Педро Вите. С этого началась атака немцев, завершившаяся нарушением Хоэля Ордоньеса в своей штрафной и назначением пенальти в пользу команды Юлиана Нагельсманна.

Хорошо, что в этот раз видеоассистенты Джо Диккерсон, Фу Мин и Хамис Аль-Марри не остались в стороне, пришли на помощь Пенсо и пригласили ее к монитору у поля для просмотра повторов. На экране она увидела фол Сане и изменила свое первоначальное решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Эквадор — Германия.

Эквадор&nbsp;&mdash; Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Эквадор — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Эквадор
Германия

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Тунис — Нидерланды: стартовые составы команд на матч чемпионата мира-2026
Япония — Швеция: стартовые составы на матч чемпионата мира
Эквадор — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Эквадор — Германия: Плата вывел южноамериканцев вперед
Винисиус: «Анчелотти очень хорошо понимает своих игроков и очень хорошо адаптируется к ним»
Кюрасао — Кот-д'Ивуар: Николя Пепе оформил дубль в матче ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тшуамени: «Ситуация непростая, но мы хотим, чтобы Дешам гордился сборной Франции»

Кюрасао — Кот-д'Ивуар: Николя Пепе оформил дубль в матче ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости