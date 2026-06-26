Эквадор — Германия: судья снова ошиблась, но в этот раз ее промах исправил ВАР

На 48-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Эквадор — Германия судья Тори Пенсо исправила свою ошибку, отменив пенальти в ворота эквадорцев и назначив штрафной удар в их пользу.

Двумя минутами ранее она не заметила, что Лерой Сане в центре поля сфолил в борьбе с Педро Вите. С этого началась атака немцев, завершившаяся нарушением Хоэля Ордоньеса в своей штрафной и назначением пенальти в пользу команды Юлиана Нагельсманна.

Хорошо, что в этот раз видеоассистенты Джо Диккерсон, Фу Мин и Хамис Аль-Марри не остались в стороне, пришли на помощь Пенсо и пригласили ее к монитору у поля для просмотра повторов. На экране она увидела фол Сане и изменила свое первоначальное решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Эквадор — Германия.