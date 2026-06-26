Сборные Японии и Швеции проведут матч в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на пятницу, 26 июня. Игра будет проходить на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу национальных команд покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За ключевыми событиями и результатом игры Япония — Швеция можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа F.

26 июня, 02:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

На групповом этапе чемпионата мира Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и победила Тунис (4:0). Швеция победила Тунис (5:1) и проиграла Нидерландам (1:5).

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике.

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