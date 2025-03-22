Футбол
22 марта, 19:45

Уэльс — Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Сборные Уэльса и Казахстана встретятся в отборе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Уэльса и Казахстана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 22 марта. Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити», стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Уэльс — Казахстан можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговую платформу. Сервис также ведет перекличку матчей вечера в формате мультикаста.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
22 марта, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
3:1
Казахстан

Уэльс и Казахстан попали в группу J с Бельгией, Северной Македонией и Лихтенштейном. Занявшая первое место команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадет в стыковые матчи.

