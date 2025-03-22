Футбол
22 марта, 19:17

Румыны недовольны судейством Маккели. Почему не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Данни Маккели.

На 52-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 Румыния — Босния (0:1) в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой боснийца Беньямина Тахировича, однако судья Данни Маккели не наказал его 11-метровым ударом.

Случившееся вызвало бурную реакцию футболистов команды хозяев — рефери отправился консультироваться со вторым ассистентом Яном де Фрисом. После этого арбитр назначил штрафной удар, а не пенальти.

Мяч попадает в руку футболисту сборной Боснии Беньямину Тахировичу.

Видеоассистенты Роб Диперинк и Йерун Мансхот проверили эпизод и предложили Маккели посмотреть видеоповторы на мониторе у поля. Вскоре судья изменил свое первоначальное решение, отменил штрафной удар и возобновил игру «спорным мячом».

Мяч попадает в руку футболисту сборной Боснии Беньямину Тахировичу.

Таким образом, рефери посчитал, что Тахирович ничего не нарушил. По всей видимости, он оценил как естественное положение руки игрока, находившегося в фазе прыжка, пытавшегося выбить мяч головой и слегка отставившего руку, которую убрать не успел. ВАР показал Маккели, что контакт случился внутри штрафной, а судья не квалифицировал этот контакт как фол.

  • zg

    Дичь какая то,футболисты наехали,он поставил штрафник,с какого то перепуга ВАРовцы стали рассматривать ШТРАФНИК,не увидели и он его отменил!:man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::laughing::laughing::laughing:

    22.03.2025

