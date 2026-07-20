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Сегодня, 03:52

Скалони расплакался на пресс-конференции после финала ЧМ-2026 Аргентина — Испания

Павел Лопатко
Лионель Скалони.
Фото Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций на пресс-конференции после поражения от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Это больно. Это ранит мою душу», — сказал 48-летний тренер. В этот момент он расплакался.

Скалони работает со сборной Аргентины с августа 2018 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат мира-2022, Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах), а также бронзу Кубка Америки-2019.

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