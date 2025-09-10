Тухель — о разгромной победе над Сербией: «Это была командная работа в чистом виде»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
«Это была командная работа в чистом виде. Мы играли с большой интенсивностью и продемонстрировали свое мастерство. Думаю, мы не дали Сербии нанести ни одного точного удара по воротам, а для этого нужно приложить много усилий, проявить большую интенсивность и проделать невидимую работу, за которую обычно не получаешь похвалы», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.
Англия набрала 15 очков и лидирует в группе K. Сербия с 7 очками идет на третьей строчке.
Источник: Официальный сайт УЕФА
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