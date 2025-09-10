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10 сентября 2025, 02:57

Тухель — о разгромной победе над Сербией: «Это была командная работа в чистом виде»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это была командная работа в чистом виде. Мы играли с большой интенсивностью и продемонстрировали свое мастерство. Думаю, мы не дали Сербии нанести ни одного точного удара по воротам, а для этого нужно приложить много усилий, проявить большую интенсивность и проделать невидимую работу, за которую обычно не получаешь похвалы», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Англия набрала 15 очков и лидирует в группе K. Сербия с 7 очками идет на третьей строчке.

Эрлин Холанн (справа) в&nbsp;атаке.Пента-трик Холанна и разгром Молдавии 11:1, мировой рекорд Роналду, Сперцян с Тикнизяном обеспечили победу Армении
Источник: Официальный сайт УЕФА
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