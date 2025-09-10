Гуннлаугссон: «Люди в Исландии могут гордиться сборной»

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон прокомментировал поражение от Франции (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы хорошо сыграли. Главной целью этого международного окна было победить Азербайджан и провести хороший матч с Францией. Этот цикл еще не закончен, и мы все еще в нем участвуем, так что люди в Исландии могут гордиться нами», — цитирует пресс-служба УЕФА Гуннлаугссона.

Сборная Франции набрала 6 очков в 2 матчах и лидирует в группе D. Исландия идет на 2-й строчке — 3 очка.