11 ноября, 11:11

Сперцян: «Выступать за сборную Армении всегда по-особенному трепетно и волнительно»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как относится к выступлениям за сборную Армении.

«Тем временем я уже в Ереване! Выступать за сборную всегда по-особенному трепетно и волнительно. До матча с Венгрией несколько дней, будем готовиться», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

Сборная Армении в ноябре проведет два матча в отборочном турнире чемпионата мира-2026. 13 ноября национальная команда дома сыграет с Венгрией, а 16 ноября — на выезде с Португалией.

Источник: Telegram-канал Эдуарда Сперцяна
