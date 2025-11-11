Роналду подтвердил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.

Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США. Впервые в нем примут участие 48 национальных команд.

«Да, это правда, потому что мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом», — приводит EFE слова футболиста с туристического форума в Саудовской Аравии.

Ранее Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану допустил скорое завершение карьеры.

40-летний португалец является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча». На клубном уровне форвард также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Сборная Португалии практически обеспечила себе выход в финальную стадию ЧМ-2026. Команда занимает первое место в группе F с 10 очками, отрыв от идущей на второй строчке Венгрии за 2 тура до конца отборочного турнира составляет 5 очков.