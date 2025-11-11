Футбол
11 ноября, 16:25

Роналду подтвердил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.

Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США. Впервые в нем примут участие 48 национальных команд.

«Да, это правда, потому что мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом», — приводит EFE слова футболиста с туристического форума в Саудовской Аравии.

Ранее Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану допустил скорое завершение карьеры.

40-летний португалец является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча». На клубном уровне форвард также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Сборная Португалии практически обеспечила себе выход в финальную стадию ЧМ-2026. Команда занимает первое место в группе F с 10 очками, отрыв от идущей на второй строчке Венгрии за 2 тура до конца отборочного турнира составляет 5 очков.

  • Saiga-спринтер

    Очень далеко самонапыщенному бриолину до лучших игроков в истории команды "Реал" Мадрид. Ди Стефано, Пушкаш, Санчес, .. с таким игрулей в одной команде бы не играли. Как и сказал Бенземв: .. была бы моя воля, я с этим эгоистом никогдв бы не играл в одной команде.

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Правильно. Пора начать наслаждаться жизнью, ты уже всем все доказал. Ты Best of the best, ты лучший игрок в истории Реала - и выше этого ничего уже не может быть

    11.11.2025

  • Blind.Piew

    Слабак. А как же рекорд Роже Милла с самым "старым" голом в чемпионатах мира?

    11.11.2025

  • bvp

    Португалию вычеркиваем.

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    До якобы "лучшего" бриолину .. как тобе до понимания футбола .. лесом .. пёхом .. да корачками.

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Серька зырит в мордогляд .. там сраеька с бриолином лижут пятки саудитам.

    11.11.2025

  • serkonol

    безмозглый, здесь не про русский язык, а про футбол.

    11.11.2025

  • Градовский Сергей

    "более успешно аргентинцев" Садись. Русский язык - неудовлетворительно.

    11.11.2025

  • Градовский Сергей

    хохловские свиноматки тоже

    11.11.2025

  • serkonol

    понятно, что ублюдки из фифа не могут допустить, чтоб сборная португалии выступила более успешно аргентинцев.

    11.11.2025

  • Топотун

    2004 год если что !

    11.11.2025

  • Топотун

    Португалия — Россия — 7:1 Голы: Паулета, 26 (1:0). Криштиану Роналду, 39 (2:0). Деку, 45 (3:0). Криштиану Роналду, 69 (4:0). Аршавин, 79 (4:1). Симау, 82 (5:1). Петит, 89 (6:1). Петит, 90 (7:1).

    11.11.2025

  • oleg.bob

    Да уж затянул...

    11.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    А обузой не будет ли?

    11.11.2025

  • Топотун

    Спиртик, вата бы кончала от такого резалта.

    11.11.2025

  • Топотун

    Вата будет ?

    11.11.2025

  • a.brihachev

    лучший футболист мира

    11.11.2025

  • dedpihto59

    давай Криш жги:thumbsup::fist::muscle::bangbang:?

    11.11.2025

  • JP54

    Замечательно!

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    С бриолином в составе сборной Португалии на ЧМ-2026 ничего серьезного не светит .. максимум вылет в 1/4 финала.

    11.11.2025

