Пике назвал интеллект и уникальный талант главным оружием Месси на поле

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Жерар Пике назвал сильные стороны форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, которые делают его уникальным игроком.

На чемпионате мира-2026 39-летний аргентинец забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в семи играх.

«У Месси много достоинств, и одно из них — интеллект. Он понимает, что ему уже не 25, но прекрасно знает, как занять позицию, с которой он может быть опасен. Его врожденный уникальный талант позволяет ему находить лучшие моменты для выхода к штрафной, быстро подключаться к коротким передачам или смещаться на фланг и делать фантастические навесы. Излишне говорить, что он лучший в завершающей стадии атаки», — приводит AS слова Пике.

Экс-защитник «Барселоны» считает, что Месси почти всегда найдет лазейку на поле, сколько бы игроков против него ни ставили.

«А если нет, то внимание, сосредоточенное на нем, создаст благоприятные ситуации для других аргентинских игроков, потому что Аргентина — это не только Месси», — добавил он.

Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале ЧМ-2026. Матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.