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11 октября 2025, 18:45

Сербия — Албания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сербия и Албания сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 11 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Сербии и Албании сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 11 октября. Матч на стадионе «Градски Дубочица» в Лесковаце (Сербия) начинается в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
11 октября 2025, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
0:1
Албания

Матч Сербия — Албания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживать ключевые события игры Сербия — Албания можно в матч-центре сайта «СЭ».

Сербия и Албания в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе К с Англией, Латвией и Андоррой.

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