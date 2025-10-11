Сербия — Албания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сербия и Албания сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 11 октября
Сборные Сербии и Албании сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 11 октября. Матч на стадионе «Градски Дубочица» в Лесковаце (Сербия) начинается в 21.45 по московскому времени.
Матч Сербия — Албания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживать ключевые события игры Сербия — Албания можно в матч-центре сайта «СЭ».
Сербия и Албания в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе К с Англией, Латвией и Андоррой.
Новости