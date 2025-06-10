Австралия победила Саудовскую Аравию и отобралась на чемпионат мира-2026

Сборная Австралии на выезде обыграла Саудовскую Аравию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 2:1.

У гостей голы забили Коннор Меткалф и Митчелл Дюк. У хозяев отметился Абдулрахман Аль-Обуд.

Австралия набрала 19 очков и заняла второе место в группе C. Австралийцы вместе с Японией (23) напрямую квалифицировались на чемпионат мира-2026. Саудовская Аравия (13) и Индонезия (12) сыграют в четвертом раунде отбора. Китай (9) и Бахрейн (6) заняли 5-е и 6-е места.