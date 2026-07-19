Шварц — о финале ЧМ-2026: «Великая игра. Победа Аргентины или Испании не станет сенсацией»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча финала чемпионата мира-2026 между командами Испании и Аргентины.

— Следите ли вы за чемпионатом мира? Удивило ли вас что-то на турнире?

— В финале будет великая игра и противостояние. Здесь нельзя сказать, что если выиграет Аргентина, то это будет удивлением. Победа Испании тоже не станет сенсацией.

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.