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Сегодня, 13:30

Газзаев о финале ЧМ-2026: «Буду переживать и болеть за Месси»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Испании против Аргентины в финале чемпионата мира-2026.

«Две сильнейшие команды вышли в финал. Уверен, что нас ждет игра, достойная финала чемпионата мира. Испания и Аргентина прошли большой путь к этому решающему матчу. Я буду переживать и болеть за Месси. Это феномен, настоящий пример для всех. Хочу пожелать ему удачи в этом финале», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ

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