Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу 19 июля

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена вмещает около 83 тысяч человек. Начало — в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени).

В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Испания один раз выигрывала ЧМ в 2010 году. На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 «красная фурия» дошла до 1/8 финала. Это было лучшим результатом испанцев до триумфального ЧМ в ЮАР.

Аргентина трижды становилась чемпионом мира — на домашнем ЧМ-1978, ЧМ-1986 в Мексике и ЧМ-2022 в Катаре. Также национальная команда дважды выходила в финал — на ЧМ-1930 в Уругвае и ЧМ-2014 в Бразилии.