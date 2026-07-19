Transfermarkt: Мбаппе и Месси — самые дорогие футболисты среди участников финалов ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард сборной Аргентины Лионель Месси возглавили рейтинг самых дорогих футболистов, игравших в финалах чемпионатов мира.

По данным портала, стоимость Мбаппе на момент проведения финала ЧМ-2022 составляла 160 миллионов евро. Он — самый дорогой игрок, принимавший участие в решающих матчах чемпионатов мира.

На втором месте Месси. На момент участия в финале ЧМ-2014 стоимость аргентинца составляла 120 миллионов евро. Третья позиция рейтинга у Мбаппе. Его стоимость во время финала ЧМ-2018 портал оценивал в 120 миллионов евро.

В топ-5 попали еще два француза: Антуан Гризманн и Поль Погба. Их стоимость во время финала ЧМ-2018 оценивалась в 100 и 90 миллионов евро соответственно.

В финале чемпионата мира по футболу — 2026 сыргают сборные Испании и Аргентины. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена вмещает около 83 тысяч человек. Начало — в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.