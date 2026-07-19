Самедов верит в победу Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча финала чемпионата мира-2026 между командами Испании и Аргентины.

«Испания для меня фаворит. Перед турниром для меня они были скрытыми фаворитами. Честно говоря, не верил в Аргентину в матче против Англии, но то что они показали во втором тайме... Выдающаяся у них команды с вожаком в роли Месси. Все что угодно может произойти. Но я уверен, что Испания победит», — сказал Самедов «СЭ».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.