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Сегодня, 13:15

Испания — Аргентина: ориентировочные составы на финал ЧМ по футболу

Испания и Аргентина примут участие в финале чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Испании и Аргентины примут участие в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Официальные стартовые составы станут известны за час до матча. Ниже — ориентировочные варианты.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ямаль, Ольмо, Баэна, Оярсабаль.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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