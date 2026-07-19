Испания и Аргентина примут участие в финале чемпионата мира

Сборные Испании и Аргентины примут участие в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Официальные стартовые составы станут известны за час до матча. Ниже — ориентировочные варианты.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ямаль, Ольмо, Баэна, Оярсабаль.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

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