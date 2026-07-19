Голкипер сборной Аргентины Мартинес играет на ЧМ-2026 со сломанным пальцем

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что играет на чемпионате мира-2026 через боль из-за перелома пальца.

33-летний футболист получил травму 20 мая во время разминки «Астон Виллы» перед финалом Лиги Европы против «Фрайбурга» (3:0).

«Он до сих пор болит. Я знал, что рука будет беспокоить. Я старался избежать операции. Консультировался с множеством специалистов в Англии, США и других странах. Конечно, когда после выигранного финала тебе говорят, что нужна операция и что ты пропустишь весь групповой турнир чемпионата мира, в голову приходит масса вопросов. У меня была совсем другая подготовка, чем у партнеров по сборной. За два дня до первого матча я чувствовал себя неважно. Но после игры с Египтом начал тренироваться нормально, перестал об этом думать, и теперь мне гораздо лучше», — приводит The Sun слова Мартинеса.

Аргентина вышла в финал чемпионата мира и 19 июля сыграет против Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.