Испания — Аргентина: результат финала ЧМ-2026 по футболу

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена вмещает около 83 тысяч человек. Начало — в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени).

На этой странице появится счет матча после его окончания.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.