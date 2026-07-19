Тчуамени — о матче Франции с Англией: «В перерыве тренер произнес блестящую речь. В итоге игра прошла лучше»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени рассказал, что помогло команде найти нужный настрой на вторую половину матча против сборной Англии за бронзовые медали чемпионата мира-2026.

Французы уступили англичанам со счетом 4:6. К концу первого тайма Франция проигрывала 0:4.

«Конечно, нам было стыдно. Мы не играли на своем уровне, не показали того, что должны. И счет мог бы стать еще хуже, но всем удалось правильно настроиться. В перерыве тренер произнес блестящую речь, позволившую всем сосредоточиться на второй половине игры. В итоге она прошла лучше», — сказал Тчуамени на видео, опубликованном beIN SPORTS.

В финале чемпионата мира 19 июля сыграют Испания и Аргентина. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) в 22.00 по московскому времени.