Семин — о победе Англии над Францией в матче за 3-е место на ЧМ-2026: «Играли большие мастера с великолепной техникой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе сборной Англии над Францией (6:4) в матче за 3-е место на чемпионате мира-2026.

«Играли большие мастера с великолепной техникой. Они были свободны, не напряжены. Этим матчем они прощались с чемпионатом мира. Игроки показали свое мастерство в атаке и совсем забыли про оборону. В футболе есть не только красота, но и тактика, оборонительные действия. Но этот матч тоже был очень интересен», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Англии заняла третье место на ЧМ-2026. Это ее второе призовое место в истории чемпионатов мира. В 1966 году команда выиграла турнир.