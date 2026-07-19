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Сегодня, 13:26

В Аргентине на два дня отменили футбольные матчи из-за возвращения сборной с чемпионата мира

Алина Савинова

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) объявила о приостановке всех матчей, запланированных на 20 и 21 июля, в связи с возвращением сборной с чемпионата мира-2026.

Перенесены игры в Суперкубке Аргентины, Примере Насьональ, Примере C, чемпионате резервных команд, женском чемпионате, любительском турнире, а также во всех соревнованиях по футзалу.

В воскресенье, 19 июля, Аргентина сыграет против Испании в финале ЧМ-2026. Решающий матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) в 22.00 по московскому времени.

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