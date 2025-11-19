Футбол
Сегодня, 00:38

Румыния разгромила Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира

Алина Савинова

Сборная Румынии на своем поле одержала разгромную победу над Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 7:1.

У румынской команды отличились Штефан Баярам, Деннис Ман, Янис Хаджи, Андрей Рацю и Луи Мунтяну, реализовавший пенальти. Два автогола на свой счет записали игроки сборной Сан-Марино Джакомо Валентини и Данте Росси. Единственный мяч в ворота румын забил Николас Джакопетти.

Команда Сан-Марино (0 очков) заняла последнее место в группе Н и не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года. Сборная Румынии (13 очков) стала третьей в группе, но вышла в стыки через Лигу наций.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
18 ноября, 22:45. Ilie Oana Stadium (Плоешти)
Румыния
7:1
Сан-Марино
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
