«Тампа» подписала двухлетний контракт с Карлсоном на 17 миллионов долларов

«Тампа» заключила двухлетнее соглашение с защитником Джоном Карлсоном, сообщает пресс-служба «Лайтнинг».

По контракту 36-летний американец заработает 8,5 миллиона долларов за сезон.

В конце июня «Анахайм» обменял Карлсона в «Каролину», но «Харрикейнз» не смогли договориться с ним о контракте.

В сезоне-2025/26 Карлсон провел 71 матч регулярного чемпионата НХЛ за «Вашингтон» и «Анахайм», набрав 60 (14+46) очков. В плей-офф на его счету 6 результативных передач в 12 встречах при показателе полезности «-5».