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ЧМ по футболу 2026: расписание матчей на 25 июня

Опубликовано расписание матчей ЧМ-2026 на 25 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Стадион «Бимо Филд».
Фото Getty Images

В четверг, 25 июня, на чемпионате мира по футболу — 2026 пройдут шесть матчей группового этапа. Игровой день откроется двумя встречами группы C: Марокко — Гаити и Шотландия — Бразилия, а завершится матчами группы E: Кюрасао — Кот-д'Ивуар и Эквадор — Германия.

«СЭ» публикует расписание матчей ЧМ-2026 на 25 июня. Время начала — московское.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 25 июня

25 июня, четверг

01.00. Группа C. Марокко — Гаити. «Кинопоиск».

01.00. Группа C. Шотландия — Бразилия. «Матч ТВ».

04.00. Группа A. Чехия — Мексика. «Матч ТВ».

04.00. Группа A. ЮАР — Южная Корея. «Кинопоиск».

23.00. Группа E. Кюрасао — Кот-д'Ивуар. «Кинопоиск».

23.00. Группа E. Эквадор — Германия. «Матч ТВ».

Матч Марокко — Гаити пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Встреча Шотландия — Бразилия состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Игра Чехия — Мексика пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Матч ЮАР — Южная Корея состоится на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе.

Встреча Кюрасао — Кот-д'Ивуар пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Матч Эквадор — Германия состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Ключевые события матчей ЧМ-2026, результаты игр, таблицы групп и статистику можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

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