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Сегодня, 22:12

Получивший перелом ноги канадец Коне присоединился к сборной во время матча со Швейцарией

Руслан Минаев
Фото Reuters

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне присоединился к команде во время матча со Швейцарией на чемпионате мира-2026.

Хавбек поддерживает соотечественников со скамейки запасных. Футболиста вывезли на стадион в кресле-каталке.

Фото Reuters

24-летний футболист травмировался в матче против Катара (6:0), который прошел в ночь с 18 на 19 июня. Сообщалось, что у Коне перелом малоберцовой и большеберцовой костей.

Канада и Швейцария набрали по 4 очка в группе B, у Катара и Боснии и Герцеговины по 1 очку.

Исмаэль Коне покидает поле на&nbsp;носилках после полученной травмы в&nbsp;матче ЧМ-2026 между Канадой и&nbsp;Катаром.«Было трудно сосредоточиться на игре». Что говорят после жуткой травмы Коне на ЧМ
Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
Канада

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Исмаэль Коне

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