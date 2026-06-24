Получивший перелом ноги канадец Коне присоединился к сборной во время матча со Швейцарией

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне присоединился к команде во время матча со Швейцарией на чемпионате мира-2026.

Хавбек поддерживает соотечественников со скамейки запасных. Футболиста вывезли на стадион в кресле-каталке.

Фото Reuters

24-летний футболист травмировался в матче против Катара (6:0), который прошел в ночь с 18 на 19 июня. Сообщалось, что у Коне перелом малоберцовой и большеберцовой костей.

Канада и Швейцария набрали по 4 очка в группе B, у Катара и Боснии и Герцеговины по 1 очку.