Сборные Мексики и Эквадора сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Начало матча — в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)

Мнения о матче Мексика — Эквадор

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре после победы над Южной Кореей отметил, что его команда прошла непростую проверку.

«Первые 20 минут в игре с Чехией (3:0) мне не понравились, но потом успокоились, команда пришла в себя, именно тогда показали силу духа. Нам всегда есть над чем поработать. Думаю, улучшили этот аспект, настрой: «Ну, вот и всё, мы сделали свою часть работы». У этой команды есть характер».

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе после выхода команды в плей-офф подчеркнул значение результата для болельщиков.

«Значение этого не для меня, а для людей. Игроки принесли людям огромную радость. Нам нужно наслаждаться этим и праздновать».

Коэффициенты букмекеров на матч Мексика — Эквадор

Букмекеры считают Мексику фаворитом встречи. Победа команды Хавьера Агирре оценивается коэффициентом 2.20. Ничья идет за 2.90, победа Эквадора — за 3.60.