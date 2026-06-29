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Мексика — Эквадор: прогноз и ставки и коэффициенты на игру ЧМ

Мексика и Эквадор сыграют в матче 1/16 финала ЧМ 1 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Рауль Хименес.
Фото Global Look Press

Сборные Мексики и Эквадора сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Начало матча — в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
Эквадор

Мнения о матче Мексика — Эквадор

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре после победы над Южной Кореей отметил, что его команда прошла непростую проверку.

«Первые 20 минут в игре с Чехией (3:0) мне не понравились, но потом успокоились, команда пришла в себя, именно тогда показали силу духа. Нам всегда есть над чем поработать. Думаю, улучшили этот аспект, настрой: «Ну, вот и всё, мы сделали свою часть работы». У этой команды есть характер».

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе после выхода команды в плей-офф подчеркнул значение результата для болельщиков.

«Значение этого не для меня, а для людей. Игроки принесли людям огромную радость. Нам нужно наслаждаться этим и праздновать».

Коэффициенты букмекеров на матч Мексика — Эквадор

Букмекеры считают Мексику фаворитом встречи. Победа команды Хавьера Агирре оценивается коэффициентом 2.20. Ничья идет за 2.90, победа Эквадора — за 3.60.

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