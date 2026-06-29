Коубек объявил об уходе с поста главного тренера сборной Чехии

Мирослав Коубек покинул пост главного тренера сборной Чехии по футболу.

Руководство Футбольной ассоциации Чехии и тренер договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Коубек предложил свою должность руководителю ассоциации Давиду Трунде, который принял это предложение.

«После неудачи на чемпионате мира, за которую я как главный тренер несу часть ответственности, я, взвесив все обстоятельства, пришел к выводу, что предложу свою должность председателю Давиду Трунде. К моему решению также привела медийная кампания, основанная на ряде полуправд и выдумок. В такой атмосфере моя работа со сборной Чехии перестала бы иметь смысл

Я сожалею, что после опыта, полученного на чемпионате мира, я не смогу реализовать свои идеи, которые у меня были относительно дальнейшей работы с национальной командой. Желаю сборной Чехии дальнейших успехов. Буду держать за них кулачки, как и каждый чешский футбольный болельщик»», — сказал Коубек.

Сборная Чехии на чемпионате мира 2026 года не смогла выйти из группы с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, заняв последнее 4-е место с 1 очком.